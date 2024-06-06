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На Балхаш и Алаколь увеличат рейсы

В преддверии летнего сезона в Казахстане будут увеличены частота и количество сезонных рейсов в курортные зоны страны, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель Комитета индустрии туризма министерства туризма и спорта нашей страны Нуртас Карипбаев.

Источник: Baigenews

«В преддверии летнего сезона прорабатывается вопрос увеличения частоты и количества сезонных рейсов в курортные зоны Казахстана. Пример прошедшего года показывает, что их количество не покрывало поток всех желающих отдохнуть на озере Алаколь. По информации КГА МТ, в текущем году по итогам конкурсов планируется осуществлять 22 субсидируемых авиарейса, в том числе по направлениям Урджар — Алматы — Урджар, Алматы — Ушарал — Алматы. Вместе с тем планируются коммерческие авиарейсы по направлениям Астана — Урджар — Астана, Алматы — Урджар — Алматы, Алматы-Балхаш-Алматы; Астана-Балхаш-Астана».

сказал Карипбаев на брифинге в СЦК.

Он также добавил, что по итогам прошлого года завершен ряд проектов по подведению инфраструктуры к «Теплому пляжу» Мангистауской области, открыт новый терминал аэропорта Алматы. В перспективе — открытие двух новых терминалов аэропортов в Шымкенте и Кызылорде.

туризм и отдых