На Балхаш и Алаколь увеличат рейсы

«В преддверии летнего сезона прорабатывается вопрос увеличения частоты и количества сезонных рейсов в курортные зоны Казахстана. Пример прошедшего года показывает, что их количество не покрывало поток всех желающих отдохнуть на озере Алаколь. По информации КГА МТ, в текущем году по итогам конкурсов планируется осуществлять 22 субсидируемых авиарейса, в том числе по направлениям Урджар — Алматы — Урджар, Алматы — Ушарал — Алматы. Вместе с тем планируются коммерческие авиарейсы по направлениям Астана — Урджар — Астана, Алматы — Урджар — Алматы, Алматы-Балхаш-Алматы; Астана-Балхаш-Астана».