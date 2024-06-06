Синоптики отменили похолодание: воздух в Челябинской области раскалится до плюс 31

По уточненным данным синоптиков, прогнозируемое ранее понижение температуры воздуха 7 июня затронет только северную половину Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что в пятницу будет плюс 22−27, субботу — 17−22, на юге — до 27 жары.
Новые расчеты демонстрируют, что ночью 7 июня местами, а днем — в большинстве районов прошумят кратковременные дожди, грозы, кое-где выпадет град.
Ветер завтра западный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с, при грозах порывы до 16 м/с.
Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12−17, завтра днем — 26−31, на севере — до 20 градусов.
«Малоподвижная область пониженного давления продолжает свое влияние на регион, сохраняется неустойчивая погода с грозовыми ливнями», — говорится в комментарии специалистов ЦГМС.
Непосредственно в Челябинске 7 июня ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 14−16, днем в пятницу плюс 26−28 (ранее 23−25).