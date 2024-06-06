МегаФон и «Газпром» обсудили цифровизацию контроля за поставками газа

В настоящее время «Газпром межрегионгаз» разрабатывает мероприятия по полномасштабному внедрению систем телеметрии для дистанционного контроля и передачи показаний счетчиков газа, в том числе при реализации проекта по внедрению интеллектуальных систем учета в общефедеральном масштабе. Составной частью проекта является дистанционная передача информации от устройств в центры обработки данных с помощью оператора связи.