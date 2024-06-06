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В Минтрансе РФ прокомментировали ДТП с трамваями в Кемерове

При столкновении двух трамваев пострадало больше 100 человек, а один погиб.

Как заявил SHOT замглавы министерства Валентин Иванов, причиной ДТП в Кемерове, где пострадали больше ста человек и один погиб, может быть отказ технических средств или человеческая причина.

Также он добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, а для того чтобы не допустить подобные происшествия в будущем, необходимо установить точные причины аварии.

Мы писали, что 60 человек, которые пострадали в утреннем ДТП с трамваями, выписали домой. В стационаре на 14.30 часов оставались 20 человек, их состояние стабильное, прогнозы позитивные. 28 человек, которые сами обратились к медикам, обследуются. Среди них было семь подростков, они уже дома.

Подробнее о самом ДТП с места событий написали в обзорном материале.