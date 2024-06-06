В Минтрансе РФ прокомментировали ДТП с трамваями в Кемерове

Мы писали, что 60 человек, которые пострадали в утреннем ДТП с трамваями, выписали домой. В стационаре на 14.30 часов оставались 20 человек, их состояние стабильное, прогнозы позитивные. 28 человек, которые сами обратились к медикам, обследуются. Среди них было семь подростков, они уже дома.