В Минтрансе РФ прокомментировали ДТП с трамваями в Кемерове

Как заявил SHOT замглавы министерства Валентин Иванов, причиной ДТП в Кемерове, где пострадали больше ста человек и один погиб, может быть отказ технических средств или человеческая причина.
Также он добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая помощь, а для того чтобы не допустить подобные происшествия в будущем, необходимо установить точные причины аварии.
Мы писали, что 60 человек, которые пострадали в утреннем ДТП с трамваями, выписали домой. В стационаре на 14.30 часов оставались 20 человек, их состояние стабильное, прогнозы позитивные. 28 человек, которые сами обратились к медикам, обследуются. Среди них было семь подростков, они уже дома.
Подробнее о самом ДТП с места событий написали в обзорном материале.