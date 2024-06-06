В Волгоградской области в жару ввели особый противопожарный режим

Оно вступило в силу утром 6 июня.
В связи с установлением на территории области очень высоких температур был объявлен особый противопожарный режим. Он необходим в целях защиты здоровья и жизни граждан, их имущества от пожаров, профилактики угрозы населенным пунктам, объектам экономики, недопущения возникновения возгораний в лесах.
Такой режим предполагает введение дополнительных ограничений и запретов. Речь идет о разведении костров, сжигании мусора, сухой растительности, а также проведении определенных видов работ в лесу. В качестве исключения в документе упоминаются специально отведенные и оборудованные для этого места.
На время действия особого режима усиливается патрулирование территорий, пресекаются нарушения пожарной безопасности; организуются минерализованные полосы шириной не меньше 15 м; контролируются запасы ГСМ для ликвидации возникающих пожаров.
Напомним, в мае в Волгоградской области проходили учебно-методические сборы, где несколько ведомств отработали правильный алгоритм действий на случай резкого ухудшения пожарной обстановки, а также возникновения ЧС. По итогам учений губернатор Андрей Бочаров принял решение создать межрайонные подразделения быстрого реагирования в Калаче-на-Дону и р. п. Ерзовка до конца 2024 года.