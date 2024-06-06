В Волгоградской области в жару ввели особый противопожарный режим

Напомним, в мае в Волгоградской области проходили учебно-методические сборы, где несколько ведомств отработали правильный алгоритм действий на случай резкого ухудшения пожарной обстановки, а также возникновения ЧС. По итогам учений губернатор Андрей Бочаров принял решение создать межрайонные подразделения быстрого реагирования в Калаче-на-Дону и р. п. Ерзовка до конца 2024 года.