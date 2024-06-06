Юг России атакует саранча

«На текущую дату специалистами проведены обследования на территории Республики Крым, охватившие площадь в 34,57 тысячи гектаров. Результаты обследований показали, что заселений вредителями на этих территориях не выявлено. Тем не менее, аграриям и землевладельцам стоит быть начеку и готовиться к возможной угрозе», — сказано в сообщении ведомства.
Специалисты подчеркивают, что саранча — вредитель. Ее массовое размножение и миграция может привести к потере урожаев и серьезным экономическим убыткам. В этой связи в Крыму продолжают мониторить ситуацию и рекомендуют аграриям принять необходимые меры для предотвращения ущерба.
В частности, проводить регулярные обследования посевов, создавать запас пестицидов. Важным дополнением к химической защите может стать использование природных врагов саранчи — паразитов и хищников, добавили в Россельхозцентре.
Почти все партии семенного материала в Крыму заражены патогенами, сообщали ранее в региональном филиале Россельхозцентра. В 2022 году специалисты проверили более 60 тысячи тонн семян, том числе 53,45 тысячи тонн озимых и 7,34 тысячи тонн яровых. Анализ показал заражение от 0,5% до 12,6% семян практически в каждой партии.