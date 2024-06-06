Юг России атакует саранча

«На текущую дату специалистами проведены обследования на территории Республики Крым, охватившие площадь в 34,57 тысячи гектаров. Результаты обследований показали, что заселений вредителями на этих территориях не выявлено. Тем не менее, аграриям и землевладельцам стоит быть начеку и готовиться к возможной угрозе», — сказано в сообщении ведомства.