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Жители Волгограда открыли купальный сезон на диких пляжах

Жара заставляет волгоградцев идти к водоемам, отдых на которых может быть опасен.

Купальный сезон в Волгограде откроется только 15 июня, а высокие температуры в областном центре стоят уже несколько дней. Это заставляет жителей двигаться в направлении привычных мест для купания и нередко рисковать своим здоровьем и даже жизнью.

Ведь привычные, не значит безопасные. Пока уровень воды в Волге еще довольно высокий, дно не обследовано, а пляжи не оборудованы. Тем не менее, горожане активно купаются и загорают уже и на диком пляже на Тулака, и в сквере у «Гасителя». Оба этих места не включены в список разрешенных к купанию пляжей летом 2024 года.

Всего по данным МЧС по Волгоградской области, этим летом в региональном центре откроют 3 пляжа и одно место отдыха у воды. Оно, кстати, и находится в микрорайоне Тулака.

Пляжи будут располагаться в Тракторозаводском районе и на островах Сарпинский в Кировском районе и Сарептский — в Красноармейском.

туризм и отдых