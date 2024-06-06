Жители Волгограда открыли купальный сезон на диких пляжах

Ведь привычные, не значит безопасные. Пока уровень воды в Волге еще довольно высокий, дно не обследовано, а пляжи не оборудованы. Тем не менее, горожане активно купаются и загорают уже и на диком пляже на Тулака, и в сквере у «Гасителя». Оба этих места не включены в список разрешенных к купанию пляжей летом 2024 года.