Жара до +41 градуса и дожди сохранятся в Волгоградской области

Еще один жаркий день ожидает жителей и гостей Волгоградской области в четверг, 6 июня. Днем воздух прогреется до +32…+37, но в некоторых местах столбики термометра поднимутся до +40…+41 градуса. В части районов пройдут дожди с грозами, во время которых порывы ветра могут достигать отметки в 15−20 м/с.