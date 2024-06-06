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Жара до +41 градуса и дожди сохранятся в Волгоградской области

В четверг синоптики прогнозируют на территории региона аномально жаркую погоду.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 4 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

Еще один жаркий день ожидает жителей и гостей Волгоградской области в четверг, 6 июня. Днем воздух прогреется до +32…+37, но в некоторых местах столбики термометра поднимутся до +40…+41 градуса. В части районов пройдут дожди с грозами, во время которых порывы ветра могут достигать отметки в 15−20 м/с.

В пятницу, 7 июня, аномальная жара спадет, и днем столбик термометра будет колебаться в пределах +23…+28 градусов, в некоторых местах — до +32 градусов. Угроза дождей с грозами и сильными порывами ветра сохранится.

В субботу, 8 июня, ночью прогнозируют небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит +26…+31 градус.