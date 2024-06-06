В Воронежской области 20 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

— В число стобалльников вошли 11 ребят из воронежских школ и девять человек — из районов области. В трех образовательных организациях региона оказалось сразу по два стобалльника: это воронежская школа № 20, Бобровский образовательный центр «Лидер» и Каменская школа № 1, — отметили в Минобразовании Воронежской области.