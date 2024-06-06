В Воронежской области 20 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ

Глава воронежского Минобразования Наталья Салогубова сообщила о ребятах, набравших высший балл на ЕГЭ. Первые стобалльники появились после сдачи химии и литературы. На максимальные 100 баллов ЕГЭ написали 20 выпускников.
— В число стобалльников вошли 11 ребят из воронежских школ и девять человек — из районов области. В трех образовательных организациях региона оказалось сразу по два стобалльника: это воронежская школа № 20, Бобровский образовательный центр «Лидер» и Каменская школа № 1, — отметили в Минобразовании Воронежской области.
Первые ЕГЭ — по географии, литературе и химии — прошли 23 мая. Их выбрали почти 2500 выпускников Воронежской области.