Синоптики предупредили о мгновенном ухудшении погоды в Челябинской области 6 и 7 июня

«В ближайший час и до конца суток 6 июня, днем и вечером 7 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.