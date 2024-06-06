Синоптики предупредили о мгновенном ухудшении погоды в Челябинской области 6 и 7 июня

«В ближайший час и до конца суток 6 июня, днем и вечером 7 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.
Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12−17, завтра днем — 26−31, на севере — до 20 градусов.
«Малоподвижная область пониженного давления продолжает свое влияние на регион, сохраняется неустойчивая погода с грозовыми ливнями», — говорится в комментарии специалистов ЦГМС.
Непосредственно в Челябинске 7 июня ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 14−16, днем в пятницу плюс 26−28.