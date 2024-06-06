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Синоптики предупредили о мгновенном ухудшении погоды в Челябинской области 6 и 7 июня

Синоптики предупредили о мгновенном ухудшении погоды в Челябинской области в четверг и пятницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Источник: Агентство «Москва»

«В ближайший час и до конца суток 6 июня, днем и вечером 7 июня в отдельных районах ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.

Температура воздуха предстоящей ночью плюс 12−17, завтра днем — 26−31, на севере — до 20 градусов.

«Малоподвижная область пониженного давления продолжает свое влияние на регион, сохраняется неустойчивая погода с грозовыми ливнями», — говорится в комментарии специалистов ЦГМС.

Непосредственно в Челябинске 7 июня ночью без существенных осадков, днем — кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 14−16, днем в пятницу плюс 26−28.