В Минске с 11 июня изменятся схемы движения автобусов № 4, 100, 111

Посадка пассажиров переносится: для автобусного маршрута № 4 с временной площадки на Физкультурном переулке на остановочный пункт по Южной магистрали в направлении ул. Германовской; для маршрутов № 100, 111 — с Южной магистрали на новый остановочный пункт по ул. Николы Теслы за перекрестком с ул. Щемелева.