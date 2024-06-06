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В Минске с 11 июня изменятся схемы движения автобусов № 4, 100, 111

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схемы движения автобусных маршрутов № 4, 100, 111 в районе железнодорожной станции «Минск-Южный» изменятся с 11 июня, сообщили БЕЛТА в ГП «Минсктранс».

Источник: РИА "Новости"

Корректировки внесены в связи c открытием движения по ул. Щемелева. Для автобусов организуется разворот на разворотном кольце «ж/д ст. Минск-Южный».

Посадка пассажиров переносится: для автобусного маршрута № 4 с временной площадки на Физкультурном переулке на остановочный пункт по Южной магистрали в направлении ул. Германовской; для маршрутов № 100, 111 — с Южной магистрали на новый остановочный пункт по ул. Николы Теслы за перекрестком с ул. Щемелева.

С обновленными схемами движения можно ознакомиться на сайте предприятия.