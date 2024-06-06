Грозы и мощные дожди пришли в Омскую область надолго

Так, в соответствии с информацией синоптиков в пятницу, 7 июня 2024 года, ночью в Омской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, туманы. Днем -кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. При этом дневная температура в Омской области 7 июня 2024 года составит от +22 до +27 градусов Цельсия, местами от +14 до +19 градусов.
На субботу, 8 июня 2024 года, Обь-Иртышское УГМС передает в Омской области кратковременные дожди местами, ночью с грозами.
По данным синоптиков, в воскресенье, 9 июня 2024 года, в Омской области ожидаются местами дожди, грозы. Ветер восточной четверти 7−12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 17 м/с. Дневная температура 9 июня 2024 года прогнозируется от +21 до +26 градусов Цельсия.
Как передает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», в понедельник, 10 июня 2024, вероятность ливней и гроз в Омской области сохраняется.