Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и мощные дожди пришли в Омскую область надолго

Как следует из прогноза Обь-Иртышского УГМС, мощные ливни и грозы в Омской области затянутся надолго.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 6 м/с 78% 751 мм рт. ст. +21°

Так, в соответствии с информацией синоптиков в пятницу, 7 июня 2024 года, ночью в Омской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, туманы. Днем -кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. При этом дневная температура в Омской области 7 июня 2024 года составит от +22 до +27 градусов Цельсия, местами от +14 до +19 градусов.

На субботу, 8 июня 2024 года, Обь-Иртышское УГМС передает в Омской области кратковременные дожди местами, ночью с грозами.

По данным синоптиков, в воскресенье, 9 июня 2024 года, в Омской области ожидаются местами дожди, грозы. Ветер восточной четверти 7−12 м/с, днем в отдельных районах порывы до 17 м/с. Дневная температура 9 июня 2024 года прогнозируется от +21 до +26 градусов Цельсия.

Как передает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», в понедельник, 10 июня 2024, вероятность ливней и гроз в Омской области сохраняется.