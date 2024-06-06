Грозы и мощные дожди пришли в Омскую область надолго

Так, в соответствии с информацией синоптиков в пятницу, 7 июня 2024 года, ночью в Омской области ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, туманы. Днем -кратковременные дожди, местами сильные, грозы, возможен град. При этом дневная температура в Омской области 7 июня 2024 года составит от +22 до +27 градусов Цельсия, местами от +14 до +19 градусов.