В донской столице около двух недель будет проходить «Винная ярмарка»

Открытие ярмарки запланировано на 15:00 11 июня. Посетители смогут продегустировать вина, а также приобрести понравившиеся товары. Для гостей будут организованы мастер-классы от виноделов и сомелье, а также винное «казино» и рисование в технике «винная гризайль».