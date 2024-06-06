В донской столице около двух недель будет проходить «Винная ярмарка»

Открытие ярмарки запланировано на 15:00 11 июня. Посетители смогут продегустировать вина, а также приобрести понравившиеся товары. Для гостей будут организованы мастер-классы от виноделов и сомелье, а также винное «казино» и рисование в технике «винная гризайль».
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и донское министерство сельского хозяйства и продовольствия.
«Винная ярмарка» посвящена только отечественному вину. В ярмарке примут участие производители отечественной винодельческой продукции, фермерские хозяйства, представители виноторгового, туристического бизнеса, гурманы и просто ценители качественной продукции", — отметил заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.
В ярмарке примут участие виноделы из долины Дона, Кубани, Крыма и Ставрополья. Мероприятие будет работать с 12:00 до 21:00, вход свободный.