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В донской столице около двух недель будет проходить «Винная ярмарка»

Ростовская область, 6 июня 2024. DON24.RU. В Ростове с 11 по 23 июня пройдет «Винная ярмарка» российских производителей. Мероприятие развернется на живописном участке набережной реки Дон, между одним из донских ресторанов и скульптурой М. А. Шолохова, сообщили в пресс-службе Правительства Ростовской области.

Источник: Kym Ellis/CC0

Открытие ярмарки запланировано на 15:00 11 июня. Посетители смогут продегустировать вина, а также приобрести понравившиеся товары. Для гостей будут организованы мастер-классы от виноделов и сомелье, а также винное «казино» и рисование в технике «винная гризайль».

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и донское министерство сельского хозяйства и продовольствия.

«Винная ярмарка» посвящена только отечественному вину. В ярмарке примут участие производители отечественной винодельческой продукции, фермерские хозяйства, представители виноторгового, туристического бизнеса, гурманы и просто ценители качественной продукции", — отметил заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

В ярмарке примут участие виноделы из долины Дона, Кубани, Крыма и Ставрополья. Мероприятие будет работать с 12:00 до 21:00, вход свободный.