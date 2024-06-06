Клещи заразили 7 жителей Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой

Во время отдыха или работы на природе нужно носить светлую одежду с длинными рукавами. На ногах должны быть штаны и высокая обувь. При возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Питомцев необходимо обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить в кусты и траву.