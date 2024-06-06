Клещи заразили 7 жителей Ростовской области Крымской геморрагической лихорадкой

Клещи заразили инфекциями сразу нескольких жителей Ростовской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора.
В частности, зафиксировали 7 случаев Крымской геморрагической лихорадки (Сальский, Орловский районы), 5 случаев коксиеллеза или по-другому лихорадки Ку (Ремонтненский, Дубовский, Заветинский районы) и один случай иксодового боррелиоза (Ростов-на-Дону).
— Кроме того, в клещах, снятых со скота, в Мясниковском, Ремонтненском, Егорлыкском, Зимовниковском, Константиновском и Родионово-Несветайском районах выявили вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ), — уточнили в Роспотребнадзоре.
Специалисты ведомства потребовали от глав всех перечисленных территорий как можно скорее провести противоклещевую обработку. Добавим, всего по состоянию на 5 июня 2024 года после укусов клещей к медикам попали 3395 жителей Дона, 1305 из которых — дети до 14 лет.
Как защититься от клещей:
Во время отдыха или работы на природе нужно носить светлую одежду с длинными рукавами. На ногах должны быть штаны и высокая обувь. При возвращении домой следует тщательно осматривать вещи и тело. Питомцев необходимо обрабатывать защитными препаратами. Лучше не заходить в кусты и траву.