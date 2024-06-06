Итальянский профессор о проблеме курения в Молдове: Ограничительные законы не работают!

Последний доклад Всемирной организации здравоохранения показывает, что Республика Молдова является единственным государством в европейском регионе, где потребление табака будет продолжать расти. По оценкам, в 2020 году распространение курения составило 25,8%, а в ближайшие десять лет прогнозируется рост, более чем на 2%. Итальянский профессор медицинского университета в Катании Риккардо Полоса, недавно принимавший участие в конференции в Молдове, утверждает, что универсального решения по борьбе с этим явлением не существует, а тенденция вводить как можно больше ограничений не работает.