Итальянский профессор о проблеме курения в Молдове: Ограничительные законы не работают!

Последний доклад Всемирной организации здравоохранения показывает, что Республика Молдова является единственным государством в европейском регионе, где потребление табака будет продолжать расти. По оценкам, в 2020 году распространение курения составило 25,8%, а в ближайшие десять лет прогнозируется рост, более чем на 2%. Итальянский профессор медицинского университета в Катании Риккардо Полоса, недавно принимавший участие в конференции в Молдове, утверждает, что универсального решения по борьбе с этим явлением не существует, а тенденция вводить как можно больше ограничений не работает.
Профессор упомянул о роли бездымных продуктов в борьбе с курением. Риккардо Полоса утверждает, что такие страны, как Великобритания, Швеция, Греция, Новая Зеландия, поощряют курильщиков, которые не могут отказаться от сигарет, перейти на альтернативные никотиновые продукты, разработанные на основе научных исследований. Власти этих государств изменили подходы в борьбе с курением и добились положительных результатов, утверждает Полоса.
«Единого пути не существует, но мы можем учиться на ошибках, уже допущенных другими странами. Ограничительные подходы приводят не к уменьшению явления курения, а к увеличению вторичных явлений, которые могут оказаться еще более пагубными. Мы должны брать пример со стран, которые добились значительных изменений в борьбе с курением, открыв доступ к различным категориям альтернативных продуктов», заявил эксперт.
Профессор утверждает, что научные исследования должны быть краеугольным камнем, на котором основываются и которым руководствуются при принятии решений в области общественного здравоохранения. Также регулирование бездымных продуктов должно основываться на научных фактах, а не на предубеждениях.
«Необходимо подчеркнуть два направления: превенция для людей из группы риска и доступ к альтернативам для взрослых курильщиков, которые не могут или не хотят бросить курить традиционными методами. Эти продукты должны быть доступны всем тем взрослым, которые не могут или не хотят бросить курить или которые пробовали другие методы отказа от курения, но это было безуспешно. Нам необходимо принять прагматичный подход, учитывающий научные данные, подтверждающие стратегии снижения риска», подчеркнул Полоса.
Также он добавил, что в странах ЕС существует четкая дифференциация в регулировании и налогообложении бездымных продуктов по сравнению с традиционными сигаретами.
«Курильщиков следует поощрять к отказу от сигарет: конечная цель любого регулирования должна заключаться в прекращении курения. Поскольку эти продукты отличаются от сигарет, любые политические соображения, касающиеся налогообложения и законодательства, должны учитывать это различие. Я считаю, что ограничительные подходы не приводят к изменению уровня курения», сказал итальянский профессор.