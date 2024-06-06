Москвичей предупредили о последствиях парковки на газонах

По словам Ликсутова, шины могут навредить плодовитости почвы, они разносят пыль и грязь по улицам города. При обнаружении неправильно припаркованной машины специалисты могут выписать штраф от пяти тысяч рублей. Московская административная дорожная инспекция за прошедший год выявила свыше 25 тысяч случаев таких нарушений. Из-за этого водители в этом году стали более тщательно подходить к выбору места парковки автомобиля.
— В этом году случаи парковки на газонах сократились более, чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Просим водителей не заезжать на зеленые насаждения даже одним колесом и не оставлять авто вблизи деревьев — за это тоже грозит штраф, — поделился Ликсутов в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
31 мая директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков предупредил, что за самовольный захват парковочного места во дворе россиянам грозит штраф от пяти тысяч рублей.