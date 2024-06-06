Москвичей предупредили о последствиях парковки на газонах

— В этом году случаи парковки на газонах сократились более, чем на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Просим водителей не заезжать на зеленые насаждения даже одним колесом и не оставлять авто вблизи деревьев — за это тоже грозит штраф, — поделился Ликсутов в Telegram-канале «Дептранс Москвы».