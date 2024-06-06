В МЧС петербуржцев предупредили об усилении ветра до 23 метров в секунду

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 июня в Петербурге ожидается штормовой ветер. Также синоптики обещают ливни, грозы и град.
Ранее «МК в Питере» писал, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы.
Погода в Петербурге заметно ухудшится. Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по городу.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 июня в Петербурге ожидается штормовой ветер. Также синоптики обещают ливни, грозы и град.
Ранее «МК в Питере» писал, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы.