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В МЧС петербуржцев предупредили об усилении ветра до 23 метров в секунду

Погода в Петербурге заметно ухудшится. Ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сейчас в Вашингтоне: +24° 4 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 6 июня в Петербурге ожидается штормовой ветер. Также синоптики обещают ливни, грозы и град.

Ранее «МК в Питере» писал, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы.