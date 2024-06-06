86 человек из пострадавших в кемеровском ДТП с трамваем выписали домой

По данным правительства Кузбасса, на 16:00 местного времени, 86 человек среди тех, что пострадали в ДТП с трамваями в Кемерове и обратились за помощью, уже выписаны. В стационаре остаются 20 пострадавших, их состояние стабильное.
Четыре человека находятся в реанимации. Один пострадавший не выжил. Работают травматологи и ортопеды, людям помогают психологи. Часть обратившихся проходит обследование.
Также продолжает работать оперативный штаб, который создали в связи с ДТП. Действует круглосуточный телефон горячей линии +7−923−030−51−01, по которому родственники могут узнать о состоянии здоровья пострадавших.
Движение трамваев маршрутов № 3 и № 10, которые ходят по Логовому шоссе, где произошло ДТП, восстановлено. От ДК шахтёров до железнодорожного вокзала людей продолжают возить автобусы.