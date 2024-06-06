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Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей школе в Казани

Учреждение планируют открыть в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Фигуристка Алина Загитова намерена попробовать себя в тренерской деятельности. Эту должность она хочет занять в своей школе в Казани. Об этом спортсменка сообщила на полях Петербургского международного экономического форума — 2024.

Школу имени олимпийской чемпионки по фигурному катанию планируют открыть в следующем году. В настоящее время идет подготовительная работа по созданию объекта.

По словам Загитовой, это очень масштабная работа. Благодаря школе в Казани она сможет попробовать себя в тренерской деятельности.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова поддержала решение Алины Загитовой о тренерской деятельности в Казани. А позже появилась информация, что фигуристка будет в своей школе больше менеджером чем тренером.

образование