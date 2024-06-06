Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей школе в Казани

Фигуристка Алина Загитова намерена попробовать себя в тренерской деятельности. Эту должность она хочет занять в своей школе в Казани. Об этом спортсменка сообщила на полях Петербургского международного экономического форума — 2024.
Школу имени олимпийской чемпионки по фигурному катанию планируют открыть в следующем году. В настоящее время идет подготовительная работа по созданию объекта.
По словам Загитовой, это очень масштабная работа. Благодаря школе в Казани она сможет попробовать себя в тренерской деятельности.
Напомним, ранее Татьяна Тарасова поддержала решение Алины Загитовой о тренерской деятельности в Казани. А позже появилась информация, что фигуристка будет в своей школе больше менеджером чем тренером.