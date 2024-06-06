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В Новосибирске начальника департамента мэрии Витухина отправили в СИЗО

Там он пробудет до 31 июля.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Начальника департамента потребительского рынка Виталия Витухина отправили в СИЗО.

— Центральный районный суд постановил отправить Витухина под стражу до 31 июля, — сообщает управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, что в отношении бывшего главы департамента возбуждено два уголовных дела — за превышение должностных полномочий и иное незаконное вмешательство в деятельность юридического лица.

По данным следствия, в 2021 году между департаментом и фирмой были заключены договоры на размещение торговых павильонов. После этого компания никак не могла начать работу, потому что получало уведомления о расторжении договора. Прокурорская проверка выявила, что Виталий Витухин, превышая свои должностные полномочия, принял решения, по которым аффилированным юрлицам передавались муниципальные земельные участки, здания и помещения на Заельцовском кладбище. Ущерб казне оценили в 50 млн рублей.

В конце мая стало известно, что Витухин уходит со своей должности, в которой проработал почти 10 лет.