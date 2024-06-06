Вашингтон
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Уфы временно закроют движение

В Кировском районе Уфы с 6 по 10 июня перекроют движение для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Перекрытия движения связаны с проведением наружных сетей водоснабжения многоэтажных жилых домов на территории, ограниченной улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и проспектом Салавата Юлаева.

Так, в этот период ограничения введут на ⅙ проезжей части по нечетной стороне улицы Айской от дома № 77 (жилой дом № 192 по Чернышевского) до Айской, 7. Кроме того, полностью перекроют проезжую часть по Чернышевского от Айской до Чернышевского, 169.

В период ограничений изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.