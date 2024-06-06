В центре Уфы временно закроют движение

Перекрытия движения связаны с проведением наружных сетей водоснабжения многоэтажных жилых домов на территории, ограниченной улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской и проспектом Салавата Юлаева.
Так, в этот период ограничения введут на ⅙ проезжей части по нечетной стороне улицы Айской от дома № 77 (жилой дом № 192 по Чернышевского) до Айской, 7. Кроме того, полностью перекроют проезжую часть по Чернышевского от Айской до Чернышевского, 169.
В период ограничений изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.