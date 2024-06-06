Пляжный сезон в Перми откроется с 15 июня

Как у нас часто бывает, лето в Пермь пришло внезапно. Еще в конце мая с неба сыпалась снежная крупа. А в первые июньские дни столбик термометра подскочил почти до 30 градусов. И пермяки уже мечтательно советуются друг с другом: «А не отправиться ли в эти выходные на пляж?».
Матросы-спасатели на низком старте.
Официально пермские пляжи откроются 15 июня и будут работать до 31 августа — в соответствии со свежей редакцией городских правил благоустройства. Их еще должна принять соответствующая комиссия, выслушав отчеты спасателей и вердикты санврачей.
В городской службе спасения сообщили, что матросы-спасатели на низком старте: прошли подготовку и готовы занять места на спасательных пунктах, а водолазы обследовали необходимые участки дна.
В Роспотребнадзоре по Пермскому краю ответили, что заканчивают обработку проб воды и песка, но результаты пока не разглашают. Напомним, в прошлом году песок на всех официальных городских пляжах санврачей устроил, а вот вода оказалась пригодной только на Сылве — на пляже в Новых Лядах. Возможно, так будет и в этот раз — сброс городских стоков в Каму, увы, никто не отменял.
Новый песок и старые туалеты.
Что нового увидят на городских пляжах пермяки? Сразу скажем: особо ничего. С 1 мая подрядчики начали их прибирать. Задача — очистить от мусора, установить буйки, оборудовать посты спасателей, проверить работу туалетов, обеспечить охрану.
На главном городском пляже у Коммунального моста полностью заменят песок и подстригут газон. Будут работать фонтанчики с водой, а вот душевых, как и раньше, не ищите. А они не помешали бы — на пляже снова откроются детская и волейбольная площадки.
Останется все по-старому и на пляже КамГЭС. Последнее финансовое вложение там сделали в позапрошлом году, когда оборудовали зону для маломобильных — с нескользящим тротуаром и специальной кабинкой для переодевания. Пляжная зона здесь протяженная, и даже в часы наплыва пляжников не бывает тесно. Зато и спасателям приходится быть начеку: они обещают наблюдать за отдыхающими не только с берега, но и курсировать на катере.
На Мотовилихинском пруду должны установить дощатый настил, туалетную кабинку, расставить шезлонги, пляжные зонты, теневые навесы, скамейки и кабинки для переодевания.
Пляж в Новых Лядах, как и раньше, оборудуют спасательной будкой, дети смогут здесь порезвиться на детской площадке, взрослые — поиграть в волейбол. Из удобств для пляжников — туалет и раздевалки.
Остается неопределенной судьба пляжа в Кировском районе. В прошлом году он не работал из-за реконструкции набережной. Один ее участок, возле ДК имени Кирова, открыли прошлой осенью, остальную часть с променадом и смотровыми площадками обещают открыть вот-вот. Но спуск к воде теперь преграждает ажурное ограждение.
На песчаной полосе вдоль реки пока нет никакой пляжной инфраструктуры. Глава Перми Эдуард Соснин сообщил в соцсети, что туалеты и душевые вдоль набережной поставят позже, уже после завершения ее реконструкции.
Где еще искупаться?
Кроме бесплатных муниципальных пляжей пермяки могут отправиться и на частные, расположенные при санаториях.
Два пляжа в Демидково обещают открыть также 15 июня. На них будут дежурить спасатели, установят кабинки для переодевания, разместят шезлонги. Вход на территорию курорта будет платным.
Пляж в Усть-Качке уже ждет гостей. Но чтобы попасть на него, придется купить билет, заплатив 200 рублей в будний день и 250 рублей в выходные. Детей до 12 лет пропустят бесплатно. Здесь можно взять напрокат лодку, велокатамаран или сапборд.
Сказано.
«Может, туда песок золотой привезти?».
Последние годы пляжная инфраструктура в Пермском крае развивается очень медленно, регион находится в последних строчках рейтинга в ПФО по количеству мест организованного отдыха у воды. На данный момент в Прикамье всего 15 пляжей. Такая неутешительная информация прозвучала из уст замначальника краевого ГУ МЧС Вадима Арамилева на заседании совета глав муниципальных образований.
Это сообщение вызвало жесткую реакцию губернатора Дмитрия Махонина:
— Вы можете объяснить, в чем сложность организации мест отдыха у воды? По моим данным, 39 муниципальных образований не проводят работу по созданию пляжной инфраструктуры. Может быть, есть что-то, чего я не знаю?! Может, песок надо золотой привезти, и это очень дорого? Из года в год мы фиксируем, что Пермский край занимает последние места по организации мест отдыха. А ведь мы являемся лидерами по количеству рек и водных объектов. В связи с этим мой вопрос: что мешает работать?
Дмитрий Махонин предложил провести проверку и выяснить, почему не исполняются поручения и работа в этом направлении игнорируется. Также губернатор поручил минфину найти механизм, который позволит штрафовать муниципальные образования:
— Я не хочу вас уговаривать работать. Я задал вопрос: что мешает? Значит, это элементарная лень! Сделайте хотя бы по одному пляжу, чтобы люди безопасно ходили туда и могли цивилизованно отдыхать у воды!