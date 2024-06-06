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В Перми после фейерверка на День города запустят ночную «Ласточку»

Кольцевая электричка отправится со станции «Пермь-1».

В Пермской пригородной компании рассказали о ночной «Ласточке», которая развезет пермяков по домам после фейерверка на День города. Электричка отправится со станции «Пермь-1» 12 июня в 23:56.

В транспортной компании «Комсомолке» пояснили, что готовы увезти пермяков домой или просто прокатить по ночному городу по двум берегам Камы. Фейерверк начнется 12 июня в 23:30 в районе Коммунального моста и продлится 7 минут. У горожан будет возможность за 20 мин. без проблем добраться до станции «Пермь-1».

Кольцевой маршрут «Ласточки» отправится 12 июня со станции «Пермь-2» в 23:46. Следующими остановками ночной электрички будут: «Пермь-1» — 23:52—23:56; «Мотовилиха» — 00:02—00:03; «Молодежная» — 00:11—00:12; «Левшино» — 00:15—00:23; «Кабельная» — 00:33—00:34; «Пермь-Сортировочная» — 00:53—01:01. На станцию «Пермь-2» электричка прибудет уже 13 июня в 01:08.

В Перми рассказали о схеме движения и расписании автобуса «Удобная электричка». Новый проект Пермской пригородной компании запустят с 10 июня.