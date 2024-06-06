В Перми после фейерверка на День города запустят ночную «Ласточку»

В транспортной компании «Комсомолке» пояснили, что готовы увезти пермяков домой или просто прокатить по ночному городу по двум берегам Камы. Фейерверк начнется 12 июня в 23:30 в районе Коммунального моста и продлится 7 минут. У горожан будет возможность за 20 мин. без проблем добраться до станции «Пермь-1».