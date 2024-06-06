Эколог из Омска выиграл 2 млн рублей в лотерею

Алексей и его семья в восторге от неожиданного удачного поворота. По словам выигравшего, его профессиональная деятельность связана с экологией, и выигрыш пришел как особенно приятный сюрприз ко Дню эколога. Он отмечается 5 июня. Денежные средства позволят супругам осуществить давно задуманный ремонт в своем доме. Напомним, ранее мы писали, что омич выиграл в лотерею 5 млн рублей.