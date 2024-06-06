Эколог из Омска выиграл 2 млн рублей в лотерею

Этот неожиданный подарок судьбы пришел к мужчине после того, как вместе с женой они приобрели лотерейные билеты. Подробности рассказали организаторы игры.
Интересно, что Алексей и его супруга решили обменяться билетами и пожелать друг другу удачи. В результате оказалось, что один из билетов выигрышный. Однако определить, чей именно билет оказался счастливым, оказалось непросто: при проверке билетов мужчина немного их перепутал.
Алексей и его семья в восторге от неожиданного удачного поворота. По словам выигравшего, его профессиональная деятельность связана с экологией, и выигрыш пришел как особенно приятный сюрприз ко Дню эколога. Он отмечается 5 июня. Денежные средства позволят супругам осуществить давно задуманный ремонт в своем доме. Напомним, ранее мы писали, что омич выиграл в лотерею 5 млн рублей.