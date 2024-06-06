Мэр Омска отреагировал на жалобы о затоплении Омска после дождя

Так, поступили жалобы о затоплении улиц Туполева, Перелета, бульвар Архитекторов, Малунцева, Малиновского, Ленина, Красный Путь, а также Камергерский переулок.
Мэр Омска Сергей Шелест уже отреагировал не недовольства омичей. Со слов градоначальника, бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» уже начали откачку воды с подтопленных участков.
«Дал поручение исполняющему обязанности директора УДХБ Антону Александровичу Глебову провести мониторинг состояния таких мест и при необходимости оперативно реагировать на подтопления, особенно это касается проезжей части дорог», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест.
Также Шелест отметил, в первой половине дня, руководствуясь прогнозом погоды, рабочие проводили очистку ливневок на улицах Блюхера, Жуковского, Энтузиастов, Моторная и других.
Омичи могут сообщить о подтоплениях дорожной сети по номеру единой диспетчерской службы: 78−78−78.