До +28°С, дожди и грозы. Какой будет погода в Беларуси 7−12 июня

«Текущая неделя в Беларуси характеризуется теплой неустойчивой погодой с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Каждый день идут грозовые дожди, но если еще в начале рабочей недели дожди, как и положено при летней конвекции, отмечались локально, то уже вчера днем под влиянием фронтальных разделов они стали распределяться по территории Беларуси более равномерно. Рассчитывать на устойчивость в атмосфере не придется и в ближайшее время. Атмосферные фронты продолжат приносить в республику все новые порции осадков, при локальном развитии кучево-дождевой облачности местами дожди будут сопровождаться грозами, а в отдельные дни — и усилением ветра до сильного порывистого. Вместе с тем температурный фон будет вполне комфортным для этого периода времени. Однако температура воды достигла комфортных значений еще далеко не везде, и на утро 6 июня в реках она составляет плюс 14−23 градуса, а в водоемах — плюс 19−21 градус», — рассказали в Белгидромете.
В пятницу, 7 июня, ночью по юго-западу, утром и днем преимущественно по юго-западной половине республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 7−13 градусов, а по юго-востоку — до плюс 15 градусов. Днем ожидается от 18 градусов тепла по западу до плюс 26 градусов по юго-востоку.
В субботу, 8 июня, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ночью температура воздуха достигнет 8−15 градусов выше нуля, а днем — плюс 18−25 градусов.
В воскресенье, 9 июня, ночью местами по юго-западу, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Днем в отдельных районах усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха ночью прогреется до 7−14 градусов, днем — до 19−26 градусов, а по юго-востоку — до плюс 28 градусов.
В понедельник, 10 июня, ночью местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 7 градусов по северо-западу до плюс 17 градусов по юго-востоку. Днем температура повысится до 18−25 градусов, а в юго-восточных районах — до 28 градусов.
Во вторник, 11 июня, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ночью столбики термометров покажут плюс 10−17 градусов, по юго-востоку — до плюс 19 градусов. Днем будет 18−25 градусов тепла, а в юго-восточных районах — до плюс 28 градусов.
В среду, 12 июня, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами сгустится слабый туман. Ночью синоптики обещают плюс 10−17 градусов, а днем — 18−25 градусов выше нуля.