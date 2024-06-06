До +28°С, дожди и грозы. Какой будет погода в Беларуси 7−12 июня

«Текущая неделя в Беларуси характеризуется теплой неустойчивой погодой с температурным режимом, превышающим климатическую норму. Каждый день идут грозовые дожди, но если еще в начале рабочей недели дожди, как и положено при летней конвекции, отмечались локально, то уже вчера днем под влиянием фронтальных разделов они стали распределяться по территории Беларуси более равномерно. Рассчитывать на устойчивость в атмосфере не придется и в ближайшее время. Атмосферные фронты продолжат приносить в республику все новые порции осадков, при локальном развитии кучево-дождевой облачности местами дожди будут сопровождаться грозами, а в отдельные дни — и усилением ветра до сильного порывистого. Вместе с тем температурный фон будет вполне комфортным для этого периода времени. Однако температура воды достигла комфортных значений еще далеко не везде, и на утро 6 июня в реках она составляет плюс 14−23 градуса, а в водоемах — плюс 19−21 градус», — рассказали в Белгидромете.