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Жителям Нижнего Тагила на две недели отключат горячую воду

Прекращение подачи произойдет 14 июня.

Источник: Комсомольская правда

Жители Северного микрорайона в Нижнем Тагиле останутся без горячей воды на две недели. Подача будет прекращена с 14 июня. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отключение горячей воды произойдет из-за реконструкционных работ в котельной. Они являются частью подготовки к отопительному сезону 2024−2025 годов в Нижнем Тагиле. Уже 28 июня 2024 года свердловчанам вернут горячую воду.

Ранее стало известно, что в Свердловской области началась подготовка к отопительному сезону 2024−2025 годов. Завершить все работы планируют до 16 сентября. За это время в регионе обеспечат проведение модернизации и реконструкции объектов.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов подчеркнул, что необходимо следить за поддержанием неснижаемого уровня аварийных запасов. Именно это может спасти от чрезвычайных ситуаций.

ЖКХ