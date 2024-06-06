Жителям Нижнего Тагила на две недели отключат горячую воду

Жители Северного микрорайона в Нижнем Тагиле останутся без горячей воды на две недели. Подача будет прекращена с 14 июня. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Отключение горячей воды произойдет из-за реконструкционных работ в котельной. Они являются частью подготовки к отопительному сезону 2024−2025 годов в Нижнем Тагиле. Уже 28 июня 2024 года свердловчанам вернут горячую воду.
Ранее стало известно, что в Свердловской области началась подготовка к отопительному сезону 2024−2025 годов. Завершить все работы планируют до 16 сентября. За это время в регионе обеспечат проведение модернизации и реконструкции объектов.
Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов подчеркнул, что необходимо следить за поддержанием неснижаемого уровня аварийных запасов. Именно это может спасти от чрезвычайных ситуаций.