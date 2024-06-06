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Часть Алматы на пару дней останется без холодной воды

Алматинцам, которые останутся на два дня без воды, советуют понять ситуацию. ГКП «Алматы Су» заявило, что на сетях водоснабжения проведут плановые профилактические работы, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Согласно распространяемому сообщению:

«В Алматы с 00:00 12 июня до 08:00 14 июня будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения».

Временно будет ограничена подача холодной воды в Жетысуском районе в контуре улиц Рыскулова — Лобачевского — Сейфуллина — Акпаева.

Ожидается понижение давления воды в части Турксибского района в контуре пр. Рыскулова — пр. Сейфуллина — ул. Жумабаева — ул. Жансугурова.

«Своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением».

Пресс-служба ГКП «Алматы Су»

Стоит отметить, что для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.

Специалисты попросили с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам.

По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу ГКП «Алматы Су»: 274−66−66.

ЖКХ