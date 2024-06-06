Часть Алматы на пару дней останется без холодной воды

Согласно распространяемому сообщению:
«В Алматы с 00:00 12 июня до 08:00 14 июня будут проводиться плановые профилактические работы по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения».
Временно будет ограничена подача холодной воды в Жетысуском районе в контуре улиц Рыскулова — Лобачевского — Сейфуллина — Акпаева.
Ожидается понижение давления воды в части Турксибского района в контуре пр. Рыскулова — пр. Сейфуллина — ул. Жумабаева — ул. Жансугурова.
«Своевременное выполнение работ по замене запорной арматуры и иного технологического оборудования позволит обеспечить потребителей указанных участков качественным и стабильным водоснабжением».
Стоит отметить, что для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами.
Специалисты попросили с пониманием отнестись к вынужденным временным неудобствам.
По всем вопросам можно обратиться в диспетчерскую службу ГКП «Алматы Су»: 274−66−66.