Запрет на посещение лесов продлили в Крыму до 26 июня. Самый высокий класс пожарной опасности установлен в Ялте и Белогорском районе, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Крыма.
Напомним, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. В южных, восточных и центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алуште, Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах установлен 4 класс, на остальной территории — 3.