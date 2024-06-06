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Запрет на посещение лесов продлили в Крыму до 26 июня

В республике продолжает действовать штормовое предупреждение.

Источник: Министерство экологии и природных ресурсов Крыма

Запрет на посещение лесов продлили в Крыму до 26 июня. Самый высокий класс пожарной опасности установлен в Ялте и Белогорском районе, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Крыма.

Напомним, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. В южных, восточных и центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Алуште, Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах установлен 4 класс, на остальной территории — 3.

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