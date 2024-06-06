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Где в Петербурге разрешили купаться?

Случайно глотнув воды при купании в большинстве рек и озёр, реально подхватить не только острую кишечную инфекцию или паразитов, но и заразиться гепатитом А.

Очень хочется открыть купальный сезон! На каких пляжах Петербурга уже можно купаться?

Роспотребнадзор заявил, что купаться в Петербурге можно только в трёх водоёмах — именно они прошли проверку на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

«Всем показателям соответствуют Первое Суздальское озеро и Ольгинский водоём в Выборгском районе, а также озеро Безымянное в Красносельском районе», — сообщила на пресс-конференции начальник отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ольга Смелова.

В остальные водоёмы города санитарные врачи рекомендуют не погружаться. Дело в том, что, случайно глотнув воды при купании в реках и озёрах, реально подхватить не только острую кишечную инфекцию или паразитов, но и заразиться гепатитом А. Кроме того, после купания в грязной воде вероятность получить болезни кожи увеличивается, а отдых на пляже может закончиться грибковой инфекцией.

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