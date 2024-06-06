Где в Петербурге разрешили купаться?

В остальные водоёмы города санитарные врачи рекомендуют не погружаться. Дело в том, что, случайно глотнув воды при купании в реках и озёрах, реально подхватить не только острую кишечную инфекцию или паразитов, но и заразиться гепатитом А. Кроме того, после купания в грязной воде вероятность получить болезни кожи увеличивается, а отдых на пляже может закончиться грибковой инфекцией.