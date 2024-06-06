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Казанцам до конца лета запретят ездить по Горьковскому шоссе

Для движения будут недоступны участки улиц Болотникова, Фрунзе, Восстания.

В Казани на пересечении с улицами Фрунзе, Болотникова и Восстания временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничение вводят из-за строительства транспортного узла на Горьковском шоссе. Оно будет действовать до 30 августа. Ранее движение на этом участке было ограничено до 30 декабря по причине строительства.

Власти города призывают водителей заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

Ранее жители Казани выступили против строительства дублера Вознесенского тракта.