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В Калининграде суд приостановил работу детского центра

В учреждении зафиксировали нарушения требований пожарной безопасности.

Приостановлена работа детского центра на ул. Берлинской в Калининграде. Причина — нарушение требований пожарной безопасности. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Учреждение занимается уходом и присмотром за маленькими детьми. Поведенная проверка выявила нарушения требований пожарной безопасности: отсутствие планов эвакуации, аварийного освещения, ручных пожарных извещателей, ненадлежащую работу пожарной сигнализации, а также нарушения при оборудовании эвакуационных выходов.

Иск прокуратуры рассмотрел суд. Деятельность центра приостановлена.

Прокуратура