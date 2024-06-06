В Калининграде суд приостановил работу детского центра

Приостановлена работа детского центра на ул. Берлинской в Калининграде. Причина — нарушение требований пожарной безопасности. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Учреждение занимается уходом и присмотром за маленькими детьми. Поведенная проверка выявила нарушения требований пожарной безопасности: отсутствие планов эвакуации, аварийного освещения, ручных пожарных извещателей, ненадлежащую работу пожарной сигнализации, а также нарушения при оборудовании эвакуационных выходов.
Иск прокуратуры рассмотрел суд. Деятельность центра приостановлена.