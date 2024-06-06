В Калининграде суд приостановил работу детского центра

Учреждение занимается уходом и присмотром за маленькими детьми. Поведенная проверка выявила нарушения требований пожарной безопасности: отсутствие планов эвакуации, аварийного освещения, ручных пожарных извещателей, ненадлежащую работу пожарной сигнализации, а также нарушения при оборудовании эвакуационных выходов.