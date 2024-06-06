В Перми 12 июня ограничат движение транспорта на время Крестного хода

Также на время прохождения колонны на указанных улицах и перекрестках будет временно приостанавливаться движение автобусов № 36 и № 58. Часть рейсов может быть укорочена до остановки «М/н Вышка-2». Автомобилистов и пассажиров просят быть более внимательными.