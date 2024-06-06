В Перми 12 июня ограничат движение транспорта на время Крестного хода

12 июня в Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми состоится Крестный ход. Он будет посвящен памяти Великого князя Михаила Романова, сообщили в пресс-службе мэрии.
Движение колонны участников Крестного хода начнется в 9:30 от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря по улице Висимской, 4а. На период прохождения колонны временно перекроют движение транспорта по улицам Соликамской, Мостовой, Огородникова, Ленинградской, Калгановской, Кузнецкой, 3-ей Новгородской, Ивана Франко и Целинной. Ограничение будет действовать с 9.30 до 11.30.
Также на время прохождения колонны на указанных улицах и перекрестках будет временно приостанавливаться движение автобусов № 36 и № 58. Часть рейсов может быть укорочена до остановки «М/н Вышка-2». Автомобилистов и пассажиров просят быть более внимательными.