В Воронеже закроют парковку у парка «Дельфин»

Согласно техзаданию, компания построит шесть полос движения, эстакаду на пересечении улицы Остужева с Ленинским проспектом и развязку у путепроводов через железнодорожные пути. Также будет реконструирован съезд с Северного моста на улицу 25 Января. Работы пройдут в шесть этапов. Контракт достался подрядчику по максимальной цене — 3 млрд 421,9 млн рублей.