В Воронеже закроют парковку у парка «Дельфин»

С понедельника, 10 июня, в Воронеже закроют парковку под Северным мостом в связи с началом третьего, завершающего этапа строительства Остужевской развязки. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства в четверг, 6 июня.
Поясняется, что на территории парковки подрядчик — петербургское производственное объединение «Возрождение» — будет складировать необходимые материалы.
Согласно техзаданию, компания построит шесть полос движения, эстакаду на пересечении улицы Остужева с Ленинским проспектом и развязку у путепроводов через железнодорожные пути. Также будет реконструирован съезд с Северного моста на улицу 25 Января. Работы пройдут в шесть этапов. Контракт достался подрядчику по максимальной цене — 3 млрд 421,9 млн рублей.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что с 8:00 пятницы, 7 июня, до 20:00 воскресенья, 9 июня, будет запрещено движение автомобилей по улице Орджоникидзе — от Плехановской до пересечения с улицей Володарского. Ограничение введут в связи с выполнением работ по устранению дефекта на теплосети.