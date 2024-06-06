В центре Волгограда превратили в помойку фонтан «Детский хоровод»

Волгоград встречает гостей города не очень гостеприимно: в фонтане «Детский хоровод», который должен был стать украшением Привокзальной площади, но стал ее позором, уже неделю валяется мусор. Неизвестно, кто перепутал чашу гидросооружения с урной, только убирать эти пустые пакеты, стаканчики и упаковку от фастфуда оттуда никто не спешит. И горожанам, и туристам очевидно, что городским службам до этого фонтана нет никакого дела.