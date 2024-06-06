В центре Волгограда превратили в помойку фонтан «Детский хоровод»

Волгоград встречает гостей города не очень гостеприимно: в фонтане «Детский хоровод», который должен был стать украшением Привокзальной площади, но стал ее позором, уже неделю валяется мусор. Неизвестно, кто перепутал чашу гидросооружения с урной, только убирать эти пустые пакеты, стаканчики и упаковку от фастфуда оттуда никто не спешит. И горожанам, и туристам очевидно, что городским службам до этого фонтана нет никакого дела.
До этого были жалобы, что фигуры в «Детском хороводе» проржавели, с фонтана осыпается облицовка. Перед началом сезона 2024 его даже подремонтировали: покрасили скульптуры, приклеили на место обвалившуюся плитку. Вода на дне чаши намекает, что здесь даже был тестовый запуск. Но в 40-градусную жару гидросооружение выключено, и используется лишь в качестве мусорки.
Напомним, скандал с этим фонтаном — очень давняя история. Он начал ломаться и разваливаться сразу же после того, как «Ночные волки» перед байк-шоу подарили его городу. Он пережил уже кучу ремонтов и даже какое-то время дарил прохладу, но хватало его ненадолго. В дело вмешивалась даже прокуратура.