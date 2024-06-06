В Ростовской области 33 ученика сдали первые ЕГЭ на 100 баллов

Речь идет о результатах единых государственных экзаменов по географии, литературе и химии, которые проходили 23 мая.
«Большинство донских выпускников успешно сдали первые ЕГЭ, 33 донских выпускника получили 100 баллов. Такие ребята есть в Азовском, Аксайском, Егорлыкском, Зерноградском, Каменском, Мясниковском районах, в городах Азове, Волгодонске, Донецке, Новочеркасске, Таганроге, Ростове-на-Дону, Шахтах», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Экзамен по химии сдавали 1796 школьников. Из них 365 человек набрали больше 80 баллов, а максимальное количество баллов получили 17 учеников. Отмечается, что в этом году КИМ состоял из двух частей, в которых было 34 задания.
На сдачу литературы пришли 994 человека. Высокие баллы получил 121 ученик, а еще 15 набрали максимальный балл. В текущем году в ЕГЭ по литературе убрали несколько заданий с краткими ответами, повысили требования к грамотности. Также был изменен первичный балл за выполнение работы — с 53 до 48.
Географию в Ростовской области сдавал 471 ученик: 32 набрали больше 80 баллов и всего один ученик написал экзамен на 100 баллов. В 2024 году в КИМах по географии исключили несколько заданий, а максимальный первичный балл снизили с 43 до 38 баллов. Также в этом году ученики не могли взять линейку и транспортир.
«В течение последних трех лет отмечается снижение количества участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по географии и литературе. Кроме того, в сравнении с прошлым годом по географии вырос средний балл», — добавил Игорь Гуськов.
Сообщается, что результаты экзаменов по русскому языку и базовой математике выпускники смогут узнать не позднее 14 июня.
Ранее мы писали, что в Госдуму РФ планируют внести законопроект об отмене ЕГЭ.