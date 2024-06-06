В Ростовской области 33 ученика сдали первые ЕГЭ на 100 баллов

Географию в Ростовской области сдавал 471 ученик: 32 набрали больше 80 баллов и всего один ученик написал экзамен на 100 баллов. В 2024 году в КИМах по географии исключили несколько заданий, а максимальный первичный балл снизили с 43 до 38 баллов. Также в этом году ученики не могли взять линейку и транспортир.