В Петербурге 7 июня будет действовать «желтый» уровень погодной опасности

По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 6 июня до 3 часов ночи 7 июня на города будет бушевать стихия. При грозах ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду.
Отметим, что вечером 6 июня в Северной столице ожидается град, дождь, гром. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.
Водителей попросили соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Во время сильного ветра и грозы нельзя ходить под деревьями.
Ранее мы писали, что в Ленобласти 6 июня ожидается до +25 градусов.