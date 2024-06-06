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В Петербурге 7 июня будет действовать «желтый» уровень погодной опасности

В Петербурге 7 июня будет объявлен «желтый» уровень опасности. В Северной столице обещают сильный ветер, грозы и дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 6 м/с 78% 751 мм рт. ст. +21°

По информации Росгидрометцентра, с 18 часов 6 июня до 3 часов ночи 7 июня на города будет бушевать стихия. При грозах ожидаются порывы до 15−20 метров в секунду.

Отметим, что вечером 6 июня в Северной столице ожидается град, дождь, гром. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Водителей попросили соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Во время сильного ветра и грозы нельзя ходить под деревьями.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 6 июня ожидается до +25 градусов.