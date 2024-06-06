Назван эффективный способ быстро похудеть

Бег задом наперед — это не просто забавное развлечение, а эффективный способ заботиться о своем здоровье. Этот необычный вид бега способствует не только снижению веса, но и улучшению координации, периферического зрения, укреплению сердца и мышц.
Суть бега задом наперед заключается в том, что мы заставляем наш организм адаптироваться к нестандартной ситуации и прорабатываем мышцы, которые редко используются при обычной пробежке.
Бег спиной вперед помогает быстрее сбросить вес. Один круг «обратного бега» на стадионе заменяет шесть кругов обычного.
Вот рекомендации, которые позволят научиться бегать спиной вперед без опасности для здоровья. Новичкам в этом направлении в своей жизни нужно учитывать некоторые нюансы.
— Займите позицию спиной вперед относительно направления движения.
— Согните одну ногу в колене и сделайте шаг назад.
— Стопу ставьте сначала на носок, затем происходит перекат назад.
— Поддерживайте вертикальное положение тела. Сильный наклон туловища назад может спровоцировать падение.
— Не забывайте периодически поворачивать голову, чтобы оценить ситуацию. Руки функционируют подобно рукам во время бега.
Если бегать спиной вперед не получается, то ходите спиной наперед! Такая ходьба рекомендована в качестве упражнения для укрепления мышц спины людям, имеющими проблемы с поясничным отделом позвоночника. Хороша она для тренировки устойчивости и равновесия.