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Открытие аэропорта Краснодара пока не ожидается

Глава Росавиации Дмитрий Ядров прокомментировал возможное открытие аэропортов на Юге.

Открытие аэропорта Краснодара пока не ожидается, сообщает «Интерфакс».

Глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «НТВ» прокомментировал возможное открытие аэропортов, закрытых с февраля 2022 года.

Ядров напомнил, что эта работа осуществляется совместно с Минобороны: по их решению был введен соответствующий временный режим работы аэропортов.

«Мы находимся в постоянном диалоге и контакте. Пока на сегодняшний день открытия других (кроме Элисты) аэропортов не ожидается», — отметил он.

Дмитрий Ядров добавил, что у первых рейсов в Элисту наблюдается почти стопроцентная загрузка.

В Краснодарском крае остаются закрытыми, кроме воздушной гавани в Сочи, аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара.

Ранее «АиФ-Юг» писал — безопасность полетов в Элисту подтвердили в Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.