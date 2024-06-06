Открытие аэропорта Краснодара пока не ожидается, сообщает «Интерфакс».
Глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «НТВ» прокомментировал возможное открытие аэропортов, закрытых с февраля 2022 года.
Ядров напомнил, что эта работа осуществляется совместно с Минобороны: по их решению был введен соответствующий временный режим работы аэропортов.
«Мы находимся в постоянном диалоге и контакте. Пока на сегодняшний день открытия других (кроме Элисты) аэропортов не ожидается», — отметил он.
Дмитрий Ядров добавил, что у первых рейсов в Элисту наблюдается почти стопроцентная загрузка.
В Краснодарском крае остаются закрытыми, кроме воздушной гавани в Сочи, аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара.
Ранее «АиФ-Юг» писал — безопасность полетов в Элисту подтвердили в Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД.