В Челябинске составили список из 34 пляжей, где запрещено купаться под угрозой штрафа

В Ленинском районе нельзя купаться на семи пляжах озера Смолино и на пруду «Девичьи слезы».
В Центральном районе Челябинска купаться запретили на 13 участках на Шершнёвском водохранилище, на Шершнёвском каменном карьере, на «Голубом карьере», на карьере «Изумрудный», карьере «Сопливчик», карьере «Карпов пруд». В центре запрещено купаться на многих участках реки Миасс.
В Курчатовском районе под запрет попал карьер в микрорайоне «Градский прииск», в Калининском — восемь участков на реке Миасс, в Металлургическом — карьеры недалеко от улицы Байкальской и гаражно-строительных кооперативов № 502 и № 504.
В Советском районе запретили купаться на участках на озере Новосинеглазово, Исаково и на пруду.
Во всех «запрещённых» местах установят соответствующие таблички.
Однако горожанам всё равно есть где искупаться и позагорать. На берегах муниципальных пляжей уже начали дежурить спасатели. Напомним, это «Городской», «Новороссийский», «Первоозёрный», «Смолинский», «Шершнёвский», «Чайка», «Чуриловский», «Белый Парус» и «Спортивный» пляжи.