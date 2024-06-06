В Новосибирске выбрали «Врача года»

В Новосибирске прошла ежегодная премия «Врач года». Главный приз забрал Игорь Дружинин, заведующий отделением, врач анестезиолог-реаниматолог областной больницы. Также были озвучены победители в других номинациях.
— Приз зрительских симпатий получила Елена Шидловская, заведующая отделением, врач-хирург Городской клинической больницы № 1. Номинацию «Учитель» получил ректор НГМУ Игорь Маринкин, — говорится на сайте правительства Новосибирской области.
Этот конкурс проводится с 2003 года. Сначала лучшего в своем медучреждении выбирают коллеги, а после победителей выбирает специальная комиссия. Финал проходит традиционно накануне праздника Дня медицинского работника.