Белорусский адвокат сказала, может ли пациент забрать домой медкарту

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Зарина Залевская в эфире телеканала «Беларусь 2» рассказала, может ли пациент забрать домой свою медицинскую карту, пишет sb.by.
По словам специалиста, забрать медкарту пациент домой не может.
— Дело в том, что медкарта — это собственность медицинского учреждения, в котором она была заведена, — уточнила адвокат.
Она добавила, что по указанной причине у пациента нет возможности забрать медкарту домой. Однако, заметила Залевская, если ему необходимо из карты сделать какие-либо данные, то он может попросить сделать из нее выписку.
В том случае, если пациент заберет свою медкарты домой, то, не исключила адвокат, он может начать самостоятельно разбираться в заключениях врачей.
— Мы не должны самостоятельно ставить себе диагнозы. Если пациент начнет проверять заключение врача с помощью интернета, это будет не совсем правильно.
По ее словам, все должно происходить в присутствии врача, который сможет объяснить, что именно написано в медицинской карте пациента.