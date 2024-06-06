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Белорусский адвокат сказала, может ли пациент забрать домой медкарту

Белорусский адвокат пояснила, может ли пациент забрать домой из поликлиники медкарту.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Минской областной коллегии адвокатов Зарина Залевская в эфире телеканала «Беларусь 2» рассказала, может ли пациент забрать домой свою медицинскую карту, пишет sb.by.

По словам специалиста, забрать медкарту пациент домой не может.

— Дело в том, что медкарта — это собственность медицинского учреждения, в котором она была заведена, — уточнила адвокат.

Она добавила, что по указанной причине у пациента нет возможности забрать медкарту домой. Однако, заметила Залевская, если ему необходимо из карты сделать какие-либо данные, то он может попросить сделать из нее выписку.

В том случае, если пациент заберет свою медкарты домой, то, не исключила адвокат, он может начать самостоятельно разбираться в заключениях врачей.

— Мы не должны самостоятельно ставить себе диагнозы. Если пациент начнет проверять заключение врача с помощью интернета, это будет не совсем правильно.

По ее словам, все должно происходить в присутствии врача, который сможет объяснить, что именно написано в медицинской карте пациента.

медицина