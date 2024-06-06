«Пётр и Пушкин подняли Россию, сделали её сильной»: как в Калининграде отметили юбилей великого поэта

Празднование 225-летия со дня рождения Александра Пушкина открылось в Калининграде в сквере на пересечении улиц Леонова и Чайковского. Как передаёт корреспондент «Клопс», поэты, писатели, общественность и творчески одарённые школьники традиционно встретились у мемориала поэту.
Памятная дата празднуется по всей России в четверг, 6 июня. Калининградцы выбрали место для этого ежегодного события ещё в 1993 году, когда в сквере и появился бюст работы скульптора Аникушина. Поэтесса Людмила Мещерякова призналась, что каждый раз читает в этот день одно и то же стихотворение: «Поэт! Не дорожи любовию народной…» И каждый раз оно откликается в её душе чуть иначе.
Фактически День памяти Пушкина на Балтике стали отмечать ещё раньше, рассказала «Клопс» Нина Перетяка, председатель Калининградского регионального общественного фонда культуры.
«Первый раз мы собрались в 1988 году в филармонии, 10 февраля. Ну, а потом поставили тут памятник, и вот с тех пор — каждый год». По мнению Нины Петровны, пушкинская лира, неподвластная течению лет, «влюбляет в себя больших и маленьких и создаёт новые смысли для жизни».
Мысль о судьбоносной роли Пушкина в короткой трогательной речи развил Олег Глушкин, известный калининградский прозаик, сопредседатель Союза российских писателей.
«В нём ведь не только литература, — сказал писатель. — В нём история. Всё соединяется, понимаете? Сегодня День рождения Пушкина, через два дня День рождения Петра. Не было бы Петра — не было бы и Пушкина, Пётр привёз Ганнибала… Они и подняли Россию, сделали её сильной. Пушкин — в каждом и всё время».
После возложения цветов к памятнику поэту в сквере прозвучали музыкальные композиции, романсы на стихи Пушкина и, конечно же, сами чеканные строки Солнца русской поэзии. Ребята из школы № 8 представили оригинальную трактовку творчества, прочитав стихотворение «Где наша роза, друзья мои» хором в четыре дружных голоса.
На протяжении почти всего празднования на голове бронзового Александра Сергеевича восседал голубь, что некоторым из собравшихся показалось очень символичным.
В Калининградском драматическом театре в этом сезоне дают вдохновлённый наследием Александра Пушкина спектакль «Наше всё». Премьера состоялась в середине мая.