«Пётр и Пушкин подняли Россию, сделали её сильной»: как в Калининграде отметили юбилей великого поэта

Памятная дата празднуется по всей России в четверг, 6 июня. Калининградцы выбрали место для этого ежегодного события ещё в 1993 году, когда в сквере и появился бюст работы скульптора Аникушина. Поэтесса Людмила Мещерякова призналась, что каждый раз читает в этот день одно и то же стихотворение: «Поэт! Не дорожи любовию народной…» И каждый раз оно откликается в её душе чуть иначе.