В Ташкенте освободили от рекламы последнюю фасадную мозаику

Об этом нашему изданию сообщила Фотима Абдурахманова, соавтор сайта о ташкентских мозаиках. Прежде столичный хокимият разослал владельцам баннеров требование об удалении рекламы.
Последней в списке освобожденных стала мозаика на доме около Северного вокзала. Рекламу с нее удалили сегодня.
В то же время, по словам Абдурахмановой, неожиданно появился новый баннер, закрывающий мозаику на торце дома на проспекте Беруни. Отметим, что запрет хокимията на размещение баннеров на домах с мозаиками пока не прошел официальное утверждение и начнет действовать только с первого августа.
«Все не так просто. Во-первых, владельцы имеют действующие договора на размещение рекламы, досрочное удаление баннера нарушает договор, поэтому нужно это разруливать юридически. Во-вторых, далеко не все мозаики включены в список культурного наследия, среди них — и те, с которых убираются баннеры. Работы много, но главное, что она двигается», — отметила Фотима Абдурахманова.