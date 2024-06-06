Вашингтон
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте освободили от рекламы последнюю фасадную мозаику

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте освободили все фасадные мозаики от закрывающей ее рекламы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом нашему изданию сообщила Фотима Абдурахманова, соавтор сайта о ташкентских мозаиках. Прежде столичный хокимият разослал владельцам баннеров требование об удалении рекламы.

Последней в списке освобожденных стала мозаика на доме около Северного вокзала. Рекламу с нее удалили сегодня.

В то же время, по словам Абдурахмановой, неожиданно появился новый баннер, закрывающий мозаику на торце дома на проспекте Беруни. Отметим, что запрет хокимията на размещение баннеров на домах с мозаиками пока не прошел официальное утверждение и начнет действовать только с первого августа.

«Все не так просто. Во-первых, владельцы имеют действующие договора на размещение рекламы, досрочное удаление баннера нарушает договор, поэтому нужно это разруливать юридически. Во-вторых, далеко не все мозаики включены в список культурного наследия, среди них — и те, с которых убираются баннеры. Работы много, но главное, что она двигается», — отметила Фотима Абдурахманова.