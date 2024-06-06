В Ташкенте освободили от рекламы последнюю фасадную мозаику

«Все не так просто. Во-первых, владельцы имеют действующие договора на размещение рекламы, досрочное удаление баннера нарушает договор, поэтому нужно это разруливать юридически. Во-вторых, далеко не все мозаики включены в список культурного наследия, среди них — и те, с которых убираются баннеры. Работы много, но главное, что она двигается», — отметила Фотима Абдурахманова.