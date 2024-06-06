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В Кемерове после аварии с трамваями задержали механика КЭТК

Об этом сообщила супруга мужчины.

Как пишет НГС, механика Кемеровской электротранспортной компании допрашивают в региональном следкоме. Супруга утверждает, что его задержали как минимум на 48 часов.

«Я ездила к мужу в следственный комитет. Он там будет 48 часов, а потом решат, что делать», — рассказала она изданию.

Из слов женщины понятно, что обвинение механику не предъявляли и пока ни в чём не обвиняют. Но она боится, что мужа сделают «стрелочником». На самом же деле, по её словам, ДТП произошло из-за старых трамваев.

«Вся администрация и кемеровское депо в курсе, что такое качество трамваев было», — сказала взволнованная женщина.