Мэр Кемерова Анисимов сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с трамваями

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов провёл вечерний оперштаб, после которого сообщил о состоянии пострадавших в аварии с двумя трамваями.
На данный момент 96 человек отправились по домам, в больнице остаётся 21 пострадавший (было 20, но добавился ещё один, которому потребовалось более глубокое обследование).
«Те, кто сейчас в стационаре, находятся в стабильном состоянии, всё с ними будет хорошо», — сообщил Анисимов.
Врио главы региона Илья Середюк, в свою очередь, добавил, что состояние четверых оценивается как тяжёлое, остальных — средней и лёгкой степени тяжести. Также он заверил, что семье погибшего кемеровчанина будет оказана помощь.