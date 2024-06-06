Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 7 июня

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 7 июня 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 5-е Декабря, 27-А; Кыштымская, 28 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Барабинская, 15−19, 21−32; 1-я Арзамасская, 31, 33, 34, 35; 3-я Арзамасская, 4−26 (чет.); Гатчинская, 35−43; Бажова, 12, 14; Можайская, 34−38 (чет.), 41, 43; Мосальская, 3; Лобачевского, 81−89 (нечет.); пр. Победы, 31−35 (нечет.) — с 08.00 до 17.00;
— Бр. Кашириных, 100, 100-А, 102, 102-А, 102-Д, 104, 104-А, 132-А; Отрадная, 21, 21/1, 25, 25/1; пер.1-й Двинский, 6; Ижевская, 110; Игнатия Вандышева, 25; Каслинская, 27-б, 29, 31; Кирова, 4, 6, 6-А, 6-Б, 8, 10; Калинина, 14−20 (чет.); Колхозная, 29; Краснознаменная, 28, 30, 34 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Цинковая, 21, 23, 23-А — с 10.00 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Молодогвардейцев, 8, 12; Свердловский пр., 24-А — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ереванская, 10 (подъезды 1−8) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Сухомесово, ч/с: Согласия, 1−19; Смородинка, 1−30; Чернотальская, 21−57; Пшеничная, 1−10; пер. Мятный, 1−10; Рудная, 1, 1-А, 1-В, 1-Г, 1-Ж; Кольцевая, 1−24 — с 00.00 до 06.00;
— Барбюса, 77−81 (нечет.); Гончаренко, 73−77 (нечет.) — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Коммунистическая, 7; 60 лет Октября, 14; ш. Металлургов, 35-Б (подъезды 3, 4); Комаровского, 11-А; Дегтярева, 44; Трудовая, 3; П. Калмыкова, 27 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Доватора, 32-Б, 32-В — с 09.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Н. Ковшовой, 9; 8 марта, 12; Кузнецова, 4 (подъезд 3); Станционная, 18 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Исаково, ч/с: Железнодорожная, 1, 1-А, 4, 5, 5-А, 6, 8−11; Дорожная, 3 — с 00.00 до 06.00;
— ч/с: Карпинского, 51−79 (нечет.), 72, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 96−106 (чет.), 110, 112; Адлерская, 2, 4; пер. Карьерный, 1−9; Златоустовская, 65, 72; пер. Шиферный, 3; Курская; Плужная, 56 — с 08.00 до 16.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Танкистов, 136, 140-Б, 140-В, 142-Б; Марченко, 7-Б, 7-В — с 13.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— пос. Тарасовка, ч/с: Абрикосовая, 1−5, 8; Тюльпанная, 2−8, 5−17, 12, 14; Васильковая, 1, 3; Рассветная, 2; Татищева, 15, 21, 27, 31, 31/1, 31/2, 34; уч.131; Брусничная, 1−7 (нечет.); Соловьиная, 5, 27; Вересковая, 6-А; Песочная, Раздольная — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.