Власти Калининграда предупреждают о временном перекрытии ряда улиц в выходные

Ограничения вводятся «для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении патриотического мероприятия на территории Кафедрального собора Христа Спасителя и Храма Рождества Пресвятой Богородицы». В субботу с 6 до 18 часов будет закрыт проезд по ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской и по ул. Проф. Баранова на участке от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова. В воскресенье с 06.00 до 24.00 — по ул. Марш. Новикова на всем протяжении.