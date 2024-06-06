«Хорошо, что есть такие классики»: в Казани почтили память Пушкина

«Говорить о Пушкине можно много. Хорошо, что есть такие классики. Огромное спасибо всем и вся. Молодцы — детишки, которые пришли с родителями, с цветами. Мы должны делать больше для увековечивания великих созидателей», — сказал Шаймиев.