Последние новости к вечеру 6 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 июня 2024 года.
Балицкий анонсировал новый федеральный округ Новороссия
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о создании нового федерального округа, включающего Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Названием округа может стать Новороссия.
В Москве задержали француза, собиравшего военные сведения
Подозреваемый в сборе военных сведений России и уклонении от обязанностей иностранного агента задержан в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело, вскоре ему будет предъявлено обвинение.
Сурков фразой «минус Зеленский» описал формулу мира
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что мирное завершение конфликта с Украиной возможно только без участия Владимира Зеленского, и призвал к «конференции старших стран на руинах режима Зеленского» для предотвращения Третьей мировой войны.
Bild опубликовал план правительства на случай войны с Россией
План немецкого правительства на случай войны с Россией включает подготовку граждан к самообеспечению, использование подвалов и метро как убежищ, эвакуационные меры и запрет на роспуск парламента. Запасы пищи будут храниться в секретных местах.
Названа основная версия убийства на западе Москвы
6 июня на западе Москвы неизвестный застрелил системного администратора. Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией. Версия о заказном характере убийства не подтверждается, сообщил СК.