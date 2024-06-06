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Последние новости к вечеру 6 июня 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 6 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 6 июня — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 июня 2024 года.

Балицкий анонсировал новый федеральный округ Новороссия

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о создании нового федерального округа, включающего Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Названием округа может стать Новороссия.

В Москве задержали француза, собиравшего военные сведения

Подозреваемый в сборе военных сведений России и уклонении от обязанностей иностранного агента задержан в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело, вскоре ему будет предъявлено обвинение.

Сурков фразой «минус Зеленский» описал формулу мира

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков считает, что мирное завершение конфликта с Украиной возможно только без участия Владимира Зеленского, и призвал к «конференции старших стран на руинах режима Зеленского» для предотвращения Третьей мировой войны.

Bild опубликовал план правительства на случай войны с Россией

План немецкого правительства на случай войны с Россией включает подготовку граждан к самообеспечению, использование подвалов и метро как убежищ, эвакуационные меры и запрет на роспуск парламента. Запасы пищи будут храниться в секретных местах.

Названа основная версия убийства на западе Москвы

6 июня на западе Москвы неизвестный застрелил системного администратора. Подозреваемого задержали после перестрелки с полицией. Версия о заказном характере убийства не подтверждается, сообщил СК.